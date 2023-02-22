Благовещенский завод ОМК принимает на оплачиваемую практику студентов БМПК

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Юноши и девушки, которым совсем недавно исполнилось по 18 лет, обучаются специальности «Технология машиностроения». До конца марта ребятам предстоит освоить азы своей профессии под руководством квалифицированных заводских наставников. Почти все студенты проходят практику в самом большом подразделении завода — объединенном механосборочном цехе. Будущим специалистам присвоили второй разряд и доверили работу на токарных станках и станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Перед началом практики молодые люди прошли медицинский осмотр, инструктаж и технику безопасности, познакомились с оборудованием. По сути студенты трудоустраиваются на завод абсолютно так же, как все остальные, однако срок работы ограничен временем практики.
Практиканты рассказали, что самым сложным был первый день, когда они еще никого не знали и нужно было запоминать много новой информации. Но благодаря наставникам ребята быстро адаптировались. Еще им пришлось привыкать к сменному графику.
— Работа на станке с ЧПУ оказалась интересной: она ближе, наверное, даже к программированию, чем к привычной работе токаря или фрезеровщика. Устанавливаешь деталь, задаешь программу, а дальше все делает станок, а ты как специалист контролируешь процесс, чтобы не было никаких сбоев, потом можно вынимать готовую деталь, — поделились студенты после практики. — Спасибо нашим наставникам, которые учат нас всему и по-дружески поддерживают, даже когда не все с первого раза получается.
В первой группе практикантов этого года многие студенты уже хорошо знакомы с заводом. Например, среди практикантов оказался Андрей Вервельский. Он уже успел поучаствовать в научно-практической конференции молодых специалистов ОМК, где успешно представил свой проект.
— Именно с наставниками, на реальном производстве студенты знакомятся с будущей профессией. Приглашая на оплачиваемую практику студентов, мы не ставим перед собой цель погрузить ребят в производственный процесс, основная наша задача — заинтересовать и обучить азам профессии. Хотя одно другому не мешает, и тех, кто проявит себя, мы будем ждать на постоянную работу, — отметил управляющий директор «ОМК Благовещенск» Андрей Доценко.