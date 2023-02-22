Благовещенский завод ОМК принимает на оплачиваемую практику студентов БМПК

— Работа на станке с ЧПУ оказалась интересной: она ближе, наверное, даже к программированию, чем к привычной работе токаря или фрезеровщика. Устанавливаешь деталь, задаешь программу, а дальше все делает станок, а ты как специалист контролируешь процесс, чтобы не было никаких сбоев, потом можно вынимать готовую деталь, — поделились студенты после практики. — Спасибо нашим наставникам, которые учат нас всему и по-дружески поддерживают, даже когда не все с первого раза получается.