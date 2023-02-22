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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

6 марта начнется реконструкция улицы Октябрьской революции в Уфе

22 февраля 2023, 16:18
Фото: 1MI

В Уфе с 6 марта будет закрыта улица Октябрьской революции

Данная мера связана с работами по реконструкции улицы к 450-летию Уфы.

В Уфе с 6 марта временно ограничат движение по улице Октябрьской революции. Как отметили в пресс-службе мэрии Уфы, связано это с работами по реконструкции улицы к 450-летию Уфы.

Так, проезд будет закрыт на треть проезжей части, а именно на участке от улицы Цюрупы до Воровского. Известно, что на участке будут устанавливаться инженерные сети, среди которых газопровод, кабели высокого и низкого напряжения, связь, водопровод, канализация, водоотводные люди и теплотрасса.

Уже во второй половине лета закрытых участков будет больше, так как увеличится и объект работы.

Отмечается, что в конечном итоге улица станет пешеходно0транспортной, в частности, проезжая часть будет сокращена до 7 метров и по одной полосе в каждую сторону. Появятся также велосипедные дорожки, до 4,5 метра будет увеличены тротуары.

#Элина Сайфранова
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