6 марта начнется реконструкция улицы Октябрьской революции в Уфе

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В Уфе с 6 марта временно ограничат движение по улице Октябрьской революции. Как отметили в пресс-службе мэрии Уфы, связано это с работами по реконструкции улицы к 450-летию Уфы.
Так, проезд будет закрыт на треть проезжей части, а именно на участке от улицы Цюрупы до Воровского. Известно, что на участке будут устанавливаться инженерные сети, среди которых газопровод, кабели высокого и низкого напряжения, связь, водопровод, канализация, водоотводные люди и теплотрасса.
Уже во второй половине лета закрытых участков будет больше, так как увеличится и объект работы.
Отмечается, что в конечном итоге улица станет пешеходно0транспортной, в частности, проезжая часть будет сокращена до 7 метров и по одной полосе в каждую сторону. Появятся также велосипедные дорожки, до 4,5 метра будет увеличены тротуары.