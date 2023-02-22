6 марта начнется реконструкция улицы Октябрьской революции в Уфе

Так, проезд будет закрыт на треть проезжей части, а именно на участке от улицы Цюрупы до Воровского. Известно, что на участке будут устанавливаться инженерные сети, среди которых газопровод, кабели высокого и низкого напряжения, связь, водопровод, канализация, водоотводные люди и теплотрасса.