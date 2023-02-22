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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Центр Уфы перекроют 23 февраля

22 февраля 2023, 06:54
Фото: 1MI

23 февраля с 9:30 до 11:30 перекроют улицы Пушкина и Советскую в Уфе

Мера необходима для проведения церемонии возложения цветов на Советской площади.

Пресс-служба уфимской мэрии предупредила горожан и гостей столицы о необходимости заранее планировать свои маршруты передвижения, намеченные на утро 23 февраля. В праздничный день на улицах окружающих Советскую площадь на два часа перекроют движение.

С 09:30 до 11:30 23 февраля будут перекрыты:

  • участок улицы Пушкина (от Цюрупы до Ленина)
  • участок улицы Советской (от Пушкина до Заки Валиди).

На Советской площади в указанное время состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику генералу Минигали Шаймуратову и павшим в боях за Родину воинам.

 

#Город#Ирина Деревянчук
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