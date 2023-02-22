Центр Уфы перекроют 23 февраля

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Пресс-служба уфимской мэрии предупредила горожан и гостей столицы о необходимости заранее планировать свои маршруты передвижения, намеченные на утро 23 февраля. В праздничный день на улицах окружающих Советскую площадь на два часа перекроют движение.
С 09:30 до 11:30 23 февраля будут перекрыты:
На Советской площади в указанное время состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику генералу Минигали Шаймуратову и павшим в боях за Родину воинам.