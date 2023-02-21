Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви

Врач из Башкирии Гульнур Нигманова назвала основные признаки того, что в организме человека завелись паразиты. Женщина рассказала о необычном клиническом случае - к ней пациент с жалобами на образование в предплечье диаметром 1,5-2 сантиметра. Образование появилось в течение нескольких месяцев и увеличивалось. В ходе операции выяснилось, что в полости находился один круглый червь, предположительно, власоглав.