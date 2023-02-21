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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви

21 февраля 2023, 08:43
Фото: 1MI
Паразиты могут вызывать у человека множество страшных симптомов.

Врач из Башкирии Гульнур Нигманова назвала основные признаки того, что в организме человека завелись паразиты. Женщина рассказала о необычном клиническом случае - к ней пациент с жалобами на образование в предплечье диаметром 1,5-2 сантиметра. Образование появилось в течение нескольких месяцев и увеличивалось. В ходе операции выяснилось, что в полости находился один круглый червь, предположительно, власоглав.

Гульнур Нигманова объяснила, что заразиться паразитами можно с пищей, в частности, употребляя плохо вымытые продукты, а также с водой — «купались на водоеме, заглотнули немного воды». А дальше в желудочно-кишечном тракте из яйца выходит круглый червь.

— Некоторые питаются в просвете кишечника, а вот власоглав головой вкручивается в стенку кишечника (перфорирует) и питается кровью, вызывая анемию. А вот половые органы находятся в просвете кишечника. В сутки 60 тысяч яиц уходит с калом в окружающий мир, — сообщает врач.

По данным врача, в сутки червь потребляет до 0,5 мл крови, а продолжительность жизни таких червей в организме может быть до 6 лет. Гульнур Нигманова рассказывает, что умри червь от старости, то организм «сделал бы его кальцинатом».

Основные симптомы наличия в организме посторонней жизни, по информации врача, следующие:

  • анемия
  • хроническая диарея
  • метеоризм
  • снижение аппетита
  • изжога
  • аллергии
  • высыпания на коже.

Отмечается, что впоследствии паразит может оказаться в головном мозге, сердце и в любом другом органе, например, был описан случай офтальмологами, когда паразита извлекли из радужки глаза. Дело в том, что червей уносит током крови «в детстве», потому в описанном выше клиническом случае червь был обнаружен в предплечье пациента.

Выявить паразитов можно, сдав анализ кала на яйца гельминтов (глистов), делать это, по совету врача, нужно неоднократно. Дополнительный метод диагностики — анализ крови методом ИФА, а в общем анализе крови при паразитах наблюдается повышение эозинофилов.

Вылечить заболевание можно, со слов врача, обратившись к врачу-паразитологу. 

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