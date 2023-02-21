Владимир Путин заявил, что военнослужащие должны быть востребованы «на гражданке»

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
21 февраля Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил направлять отличившихся в ходе СВО военнослужащих в военные вузы, пророча достойную карьеру на «гражданке», где специалисты тоже понадобятся.
«Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными командирами, будут направляться в военные вузы, академии. Они должны быть востребованы „на гражданке“, на уровнях власти всех уровней», — сказал президент.
Ранее в обращении президента сообщалось о введении льгот для участников СВО и повсеместной в том числе и адресной помощью членам их семей. Владимир Путин заявил, что у каждой семьи участника СВО будет возможность получить необходимую поддержку.
«Семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом», заявил Владимир Путин.