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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Владимир Путин заявил, что военнослужащие должны быть востребованы «на гражданке»

21 февраля 2023, 10:25
Фото: Kremlin.ru
Отличившимся участникам СВО работа должна найтись и не на поле боя.

21 февраля Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил направлять отличившихся в ходе СВО военнослужащих в военные вузы, пророча достойную карьеру на «гражданке», где специалисты тоже понадобятся.

«Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными командирами, будут направляться в военные вузы, академии. Они должны быть востребованы „на гражданке“, на уровнях власти всех уровней», — сказал президент.

Ранее в обращении президента сообщалось о введении льгот для участников СВО и повсеместной в том числе и адресной помощью членам их семей. Владимир Путин заявил, что у каждой семьи участника СВО будет возможность получить необходимую поддержку.

«Семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом», заявил Владимир Путин.

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#Владимир Путин#Общество#Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина#Ирина Деревянчук
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