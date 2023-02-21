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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Владимир Путин предложил льготную аренду жилья и меры поддержки для работников ОПК

21 февраля 2023, 09:45
Фото: kremlin.ru
Таким образом на заводы оборонно-промышленного комплекса привлекут сотрудников.

Путин предложил ввести аренду льготного жилья для сотрудников ОПК. По словам президента, значительную часть оплаты возьмет на себя государство.

Владимир Путин заявил, что в города с такими промышленными производства будут привлекать жителей.

Президент поблагодарил и других россиян, уточнив, что попросту не сможет перечислить всех, кому выражает благодарность.

«Низкий поклон родителям, женам, семьям защитников, врачам, медсестрам, железнодорожникам и водителям, строителям. Простите, что не могу всех назвать, всех назвать невозможно, боялся обидеть тех, кого не назову», — так глава государства обратился ко всем, кто делает вклад в развитие страны.

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#Ирина Деревянчук#Владимир Путин#Общество#Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина
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