Владимир Путин предложил льготную аренду жилья и меры поддержки для работников ОПК

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Путин предложил ввести аренду льготного жилья для сотрудников ОПК. По словам президента, значительную часть оплаты возьмет на себя государство.
Владимир Путин заявил, что в города с такими промышленными производства будут привлекать жителей.
Президент поблагодарил и других россиян, уточнив, что попросту не сможет перечислить всех, кому выражает благодарность.
«Низкий поклон родителям, женам, семьям защитников, врачам, медсестрам, железнодорожникам и водителям, строителям. Простите, что не могу всех назвать, всех назвать невозможно, боялся обидеть тех, кого не назову», — так глава государства обратился ко всем, кто делает вклад в развитие страны.