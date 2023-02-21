Владимир Путин предложил льготную аренду жилья и меры поддержки для работников ОПК

«Низкий поклон родителям, женам, семьям защитников, врачам, медсестрам, железнодорожникам и водителям, строителям. Простите, что не могу всех назвать, всех назвать невозможно, боялся обидеть тех, кого не назову», — так глава государства обратился ко всем, кто делает вклад в развитие страны.