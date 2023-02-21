Владимир Путин анонсировал увеличение МРОТ в России на 18,5% он составит 19 242 рубля

Напомнил президент и о том, что в 2022 году МРОТ повышался дважды. Рост до 19 242 рублей прогнозируется не единожны в году нынешнем, размер оплаты труда в 2023 году еще будет повышаться. и к 1 января 2024 года достигнет заявленной отметки.