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Published Сегодня, 10:37

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Updated Сегодня, 11:11

Владимир Путин анонсировал увеличение МРОТ в России на 18,5% он составит 19 242 рубля

21 февраля 2023, 10:37
Фото: Kremlin.ru
Увеличение произойдет в 2023 году.

В нынешнем 2023 году вырастет минимальный размер оплаты труда. Федеральным законом минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года устанавливается в сумме 16 242 рубля в месяц. Владимир Путин озвучил как изменится сумма.

— МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля — уточнил Владимир Путин.

Напомнил президент и о том, что в 2022 году МРОТ повышался дважды. Рост до 19 242 рублей прогнозируется не единожны в году нынешнем, размер оплаты труда в 2023 году еще будет повышаться. и к 1 января 2024 года достигнет заявленной отметки.

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#Общество#Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина#Ирина Деревянчук
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