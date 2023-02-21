Владимир Путин анонсировал увеличение МРОТ в России на 18,5% он составит 19 242 рубля

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В нынешнем 2023 году вырастет минимальный размер оплаты труда. Федеральным законом минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года устанавливается в сумме 16 242 рубля в месяц. Владимир Путин озвучил как изменится сумма.
— МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля — уточнил Владимир Путин.
Напомнил президент и о том, что в 2022 году МРОТ повышался дважды. Рост до 19 242 рублей прогнозируется не единожны в году нынешнем, размер оплаты труда в 2023 году еще будет повышаться. и к 1 января 2024 года достигнет заявленной отметки.