Верховный Суд признал незаконным преследование экс-главы УЗИО Уфы Раиля Еникеева

В ноябре минувшего года судом была опубликована мотивировочная часть решения суда по иску бывшего руководителя управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Раиля Еникеева. Сам суд по признанию преследования незаконным и выплате моральной компенсации экс-чиновнику прошел в октябре. Работал чиновник в период с 2013 по 2019 год. Советский райсуд Уфы в прошлом году признал, что преследование ударило по авторитету публичной персоны и моральный вред который он получил должна компенсировать выплата моральной компенсации более полумиллиона рублей.