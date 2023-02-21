Верховный Суд признал незаконным преследование экс-главы УЗИО Уфы Раиля Еникеева

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
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В ноябре минувшего года судом была опубликована мотивировочная часть решения суда по иску бывшего руководителя управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Раиля Еникеева. Сам суд по признанию преследования незаконным и выплате моральной компенсации экс-чиновнику прошел в октябре. Работал чиновник в период с 2013 по 2019 год. Советский райсуд Уфы в прошлом году признал, что преследование ударило по авторитету публичной персоны и моральный вред который он получил должна компенсировать выплата моральной компенсации более полумиллиона рублей.
— В результате уголовного преследования истец испытывал сильнейшие переживания, при этом он ранее не был судим, являлся добропорядочным членом общества, работал в должности начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, был награжден почетными грамотами, в связи с чем незаконное уголовное преследование, длившееся более десяти месяцев, являлось для него существенным, психотравмирующим фактором — решила тогда судья.
С таким решением Советского районного суда Уфы не согласился ответчик — Минфин республики. Апелляционную жалобу на решение суда подавало и управление следкома по Башкирии, однако обе жалобы суд оставил без удовлетворения, об этом со ссылкой на защитника Раиля Еникеева адвоката Эдуарда Сардарова сообщил «Ъ-Уфа».
Попал под следствие экс-чиновник Еникеев еще занимая должность главы управления земельных и имущественных отношений Уфы. Обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями ему предъявили в 2018 году. Следствие считало, что экс-глава УЗИО столицы незаконно снизил размер долга одной из крупных компаний, работающих в Уфе, однако в следующем 2019 году дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.