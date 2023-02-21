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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Уфе появится новый автобусный маршрут до ТРЦ «Планета»

21 февраля 2023, 09:06
Фото: 1MI
Соответствующее постановление подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В Уфе появится новый автобусный маршрут №200, который будет ходить до ТРЦ «Планета». Соответствующее постановление с подписью мэра было опубликовано накануне.

Так, маршрут автобуса будет проложен через улицы Энтузиастов, Рудольфа Нуреева, Менделеева, Кувыкина, С. Перовской, по Армавирской транспорт будет спускаться до Пугачева и выходить на Нагаевского шоссе. Далее автобус будет уходить на улицы Ландшафтную, Комаринскую, Галечную, Рассветную и Деловую, конечная остановка — улица Елкибаевская.

Что касается цены за проезд, то она будет регулироваться установленным тарифом. Конкурс на определение перевозчика власти намерены провести в этом году, однако конкретный месяц не указан. 

В Уфе с 15 марта подорожает проезд на популярном автобусном маршруте
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#Элина Сайфранова
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