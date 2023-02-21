В Уфе появится новый автобусный маршрут до ТРЦ «Планета»

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Уфе появится новый автобусный маршрут №200, который будет ходить до ТРЦ «Планета». Соответствующее постановление с подписью мэра было опубликовано накануне.
Так, маршрут автобуса будет проложен через улицы Энтузиастов, Рудольфа Нуреева, Менделеева, Кувыкина, С. Перовской, по Армавирской транспорт будет спускаться до Пугачева и выходить на Нагаевского шоссе. Далее автобус будет уходить на улицы Ландшафтную, Комаринскую, Галечную, Рассветную и Деловую, конечная остановка — улица Елкибаевская.
Что касается цены за проезд, то она будет регулироваться установленным тарифом. Конкурс на определение перевозчика власти намерены провести в этом году, однако конкретный месяц не указан.