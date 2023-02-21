В Уфе 22 февраля пройдут массовые проверки пассажирского транспорта

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В среду, 22 февраля, в Уфе пройдут массовые проверки пассажирского транспорта. Профилактические мероприятия пройдут с целью снижения количества аварийных ситуаций, выявление нарушений и повышение безопасности пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В вдеомстве подчеркивают, что в ходе проверок инспекторы уделят особое внимание на техническое состояние транспорта, прохождение водителями медосмотров и соблюдение ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок.
Ранее глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов выступил с обращением к жителям республики. В частности он рекомендовал жителям республики воздержаться от дальних поездок на фоне пришедших в Башкирию снегопадов, добавив, что видимость на отдельных участках дорог не превышает 500 метров.