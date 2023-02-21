В Уфе 22 февраля пройдут массовые проверки пассажирского транспорта

Ранее глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов выступил с обращением к жителям республики. В частности он рекомендовал жителям республики воздержаться от дальних поездок на фоне пришедших в Башкирию снегопадов, добавив, что видимость на отдельных участках дорог не превышает 500 метров.