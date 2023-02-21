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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В РФ заблокировали 45 тысяч сайтов нелегальных аптек

Сегодня, 07:34
Роскомнадзор за последние три года заблокировал более 45 тысяч интернет-аптек, которые незаконно осуществляли продажу лекарств.

Как передают “Известия”, около половины из них были заблокированы в прошлом году. Основная причина блокировки — торговля незарегистрированных в РФ средств, рецептурных и наркотических препаратов.

Специалисты считают, что рост незарегистрированных интернет-аптек связан с нехваткой ряда препаратов, с которой иногда сталкиваются пациенты.

В Росздравнадзоре говорят, что неконтролируемая продажа лекарств усугубляет ситуацию с «аптечной наркоманией» и усиливает устойчивость микроорганизмов к антибиотикам.

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