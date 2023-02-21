В РФ заблокировали 45 тысяч сайтов нелегальных аптек

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Как передают “Известия”, около половины из них были заблокированы в прошлом году. Основная причина блокировки — торговля незарегистрированных в РФ средств, рецептурных и наркотических препаратов.
Специалисты считают, что рост незарегистрированных интернет-аптек связан с нехваткой ряда препаратов, с которой иногда сталкиваются пациенты.
В Росздравнадзоре говорят, что неконтролируемая продажа лекарств усугубляет ситуацию с «аптечной наркоманией» и усиливает устойчивость микроорганизмов к антибиотикам.