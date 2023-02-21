В ГИБДД предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах Уфы

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Сегодня, 21 февраля, на дорогах башкирской столицы ожидается ухудшение погодных условий, в частности, обильный снегопад. В ГИБДД по Уфе в связи с этим обратились к водителям.
— В сложившейся обстановке призываем водителей быть максимально внимательными при управлении транспортными средствами, — сообщили в ведомстве.
Так, на дорогах просят соблюдать дистанцию и скоростной режим и не терять бдительность при проезде пешеходных переходов. Резких маневров и перестроений в ГИБДД советуют избегать и обязательно пристегиваться ремнями безопасности.
Пешеходам также следует быть внимательными при переходе проезжей части.
По данным синоптиков Башгидрометцентра, в республике на отдельных участках дорогих ожидаются снежные заносы, накат и гололедица. Видимость в явлениях 500 метров и менее.
Отметим, что сегодня утром на дорогах Уфы на фоне снегопада образовались пробки в 7 баллов.