mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В ГИБДД предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах Уфы

21 февраля 2023, 04:34
Фото: 1MI
Водителей транспортных средств попросили быть максимально внимательными.

Сегодня, 21 февраля, на дорогах башкирской столицы ожидается ухудшение погодных условий, в частности, обильный снегопад. В ГИБДД по Уфе в связи с этим обратились к водителям.

— В сложившейся обстановке призываем водителей быть максимально внимательными при управлении транспортными средствами, — сообщили в ведомстве.

Так, на дорогах просят соблюдать дистанцию и скоростной режим и не терять бдительность при проезде пешеходных переходов. Резких маневров и перестроений в ГИБДД советуют избегать и обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

Пешеходам также следует быть внимательными при переходе проезжей части.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в республике на отдельных участках дорогих ожидаются снежные заносы, накат и гололедица. Видимость в явлениях 500 метров и менее. 

Отметим, что сегодня утром на дорогах Уфы на фоне снегопада образовались пробки в 7 баллов. 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Только мечтать»: работник фабрики, которую хвалил Хабиров, пожаловался на зарплату
Сегодня, 06:23
Килограмм по цене кокоса: экзотические фрукты оказались дешевле огурцов в Уфе
Вчера, 10:36
Индекс блинов: во сколько жителям Башкирии обойдется Масленица в 2023 году
Вчера, 02:00
Драма во дворце: зачем родители школьников в Башкирии создали петицию на имя Путина
Сегодня, 02:00
Названы самые опасные для жизни младенцев районы в Башкирии
Вчера, 08:29
«Я бы подвинулся»: Хабиров заявил, что готов отдать свой кабинет в Уфе
Вчера, 07:46