В фонде соцпрограмм Башкирии объяснили почему у них скопились большие штрафы ГИБДД

Ранее Mkset выяснил, что фонд оплачивал полеты на вертолете Радия Хабирова, а также финансировал строительство Центра управления регионом, к которому позже появились вопросы у ФСБ и ФАС. Суд с этими претензиями согласился, отметив, что Фонд СЦП создан для финансирования строительства социальных объектов, а не удовлетворения государственных нужд, каковой и было строительство ЦУРа.