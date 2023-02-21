В фонде соцпрограмм Башкирии объяснили почему у них скопились большие штрафы ГИБДД

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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В последние несколько месяцев в отношении Фонда социальных целевых программ (Фонд СЦП) был открыт ряд исполнительных производств по штрафам ГИБДД, их общая сумму оказалась значительной — десятки тысяч рублей.
Mkset обратил внимание, что ранее Фонд не был замечен в таких нарушениях — во всяком случае, штрафы если и были, то их платили вовремя, не доводя до исполнительных производств.
В отчете на письменный запрос Mkset, директор организации Аскар Нугуманов заявил, что штрафы ГИБДД оплачивают сами водители, благотворительные же средства на уплату штрафов и на административную деятельность не расходуются.
Высокий размер взысканий в Фонде СЦП объяснили тем, что штрафы были выплачены невовремя и дела дошли до службы судебных приставов «из-за ошибки в системе «Госуслуги», не отразившей наложение штрафов с автоматических дорожных камер». При этом исполнительские сборы достигли 10 тысяч рублей на каждый пятисот- или тысячерублевый штраф.
У фонда всего один автомобиль, на котором передвигаются работники фонда, заверил руководитель организации.
Ранее Mkset выяснил, что фонд оплачивал полеты на вертолете Радия Хабирова, а также финансировал строительство Центра управления регионом, к которому позже появились вопросы у ФСБ и ФАС. Суд с этими претензиями согласился, отметив, что Фонд СЦП создан для финансирования строительства социальных объектов, а не удовлетворения государственных нужд, каковой и было строительство ЦУРа.
Из опубликованной Фондом СЦП пояснительной записки к бухгалтерскому учету за 2021 год следует, что тогда в организацию поступило 3,86 млрд рублей добровольных имущественных взносов и пожертвований. Расходы на социальную и благотворительную помощь составили 4,47 млрд. Траты на содержание управленческого аппарата превысили 17 млн рублей.