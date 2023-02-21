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Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

В Башкирии при взрыве самогонного аппарата в жилом доме пострадали мужчина и женщина

21 февраля 2023, 15:35
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Пожар удалось потушить без спецслужб, но винокура госпитализировали с ожогами.

В башкирском городе Баймак произошел пожар из-за выброса газовоздушной смеси. Произошел выброс, как полагают специалисты из-за использования самогонного аппарата. К счастью возгорание не распространилось по дому и было потушено на площади в 1 квадратный метр.

К сожалению мужчина, допустивший оплошность при работе с самогонным оборудованием получил ожоги и с ними был госпитализирован. В огне пострадала и женщина, но ей госпитализация к счастью необходима не была и от лечения в больнице женщина отказалась.

Несмотря на то, что предварительную причину происшествия в пресс-службе МЧС уже назвали, точно ее назовет дознаватель МЧС после проведенного расследования.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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