Утром 21 февраля в Уфе после ночного снегопада зафиксированы пробки в семь баллов

Так, «бордовым» отмечены улицы Заки Валиди, Воровского и Сочинская. Не менее сложная ситуация на Оренбургском тракте, на проспектах Салавата Юлаева и Октября, улицах Пушкина, Октябрьской революции, Цюрупы, 50 лет ССР, Маршала Жукова — участки дорог отмечены на карте «красным».