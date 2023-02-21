Утром 21 февраля в Уфе после ночного снегопада зафиксированы пробки в семь баллов

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Сегодня, 21 февраля, на дорогах образовались пробки. Согласно данным сервисов Яндекс.Карты и 2gis, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.
Так, «бордовым» отмечены улицы Заки Валиди, Воровского и Сочинская. Не менее сложная ситуация на Оренбургском тракте, на проспектах Салавата Юлаева и Октября, улицах Пушкина, Октябрьской революции, Цюрупы, 50 лет ССР, Маршала Жукова — участки дорог отмечены на карте «красным».
В ГИБДД Уфы в связи с ухудшением погодных условий обратились к водителям и попросили быть бдительными на дорогах.