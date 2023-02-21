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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Утром 21 февраля в Уфе после ночного снегопада зафиксированы пробки в семь баллов

21 февраля 2023, 04:26
Фото: Яндекс.карты
Пробки традиционно образовались на Оренбургском тракте, а также на улицах Заки Валиди и Воровского.

Сегодня, 21 февраля, на дорогах образовались пробки. Согласно данным сервисов Яндекс.Карты и 2gis, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.

Так, «бордовым» отмечены улицы Заки Валиди, Воровского и Сочинская. Не менее сложная ситуация на Оренбургском тракте, на проспектах Салавата Юлаева и Октября, улицах Пушкина, Октябрьской революции, Цюрупы, 50 лет ССР, Маршала Жукова — участки дорог отмечены на карте «красным».

В ГИБДД Уфы в связи с ухудшением погодных условий обратились к водителям и попросили быть бдительными на дорогах. 

В ГИБДД предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах Уфы
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#Элина Сайфранова
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