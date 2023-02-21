Убийство лосей в Башкирии депутатами, рост МРОТ и готовый на 61% Восточный выезд

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:54
Основным инфоповодом 21 февраля не только для Башкирии, но и для всей страны стало послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Там президент говорил о причинах СВО и нынешней политической ситуации и сделал ряд громких заявлений, касающихся как темы спецоперации и действий России на мировой арене, так и социальных вопросов.
Так президент анонсировал рост минимального размера оплаты труда к 1 января 2024 года на 18,5%. К указанной дате федеральный МРОТ в РФ составит 19 242 рубля против нынешнего размера установленного 1 января 2023 года в 16 242 рубля. В Башкирии с учетом районного коэффициента МРОТ к следующему году составит 23 389 рублей. Рост минимального размера оплаты труда и его значение прокомментировал замминистра труда Башкирии.
Было сегодня сразу две новости о строительстве Восточного выезда в Уфе. Масштабнейшая стройка идет опережающими темпами и на данный момент готовность объекта составляет более 61%. Власти обещают, что проезд по первой платной дороге в республике будет открыт в нынешнем 2023 году и уже обсуждается стоимость данного удовольствия. Предполагаемые цены, наличие льгот и стоимость проезда для участников СВО собрали здесь.
Завершим дайджест двумя новостями о депутатах. Одна новость о депутатах из Оренбуржья, а точнее о том, что некие предполагаемые высокопоставленные чиновники из соседней области в Башкирии занимались незаконной охотой и убили трех лосей. Подозрения в том что браконьерством занимались слуги народа опубликовал депутат ГД РФ Хинштейн, так ли это проверяет следком, и.о. главы регионального СК Игорь Пашнин в скором времени доложит по делу Александру Бастрыкину.
Вторая новость про депутата из Башкирии, который сменил статус народного избранника на статус осужденного. В Башкирии суд признал виновным 31-летнего экс-депутата Горсовета Мелеуза от партии КПРФ в убийстве инвалида. В пресс-службе СК Башкирии сообщают, что мужчину приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима, также с него взыскали 1,5 миллиона в качестве компенсации морального ущерба.