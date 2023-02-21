Убийство лосей в Башкирии депутатами, рост МРОТ и готовый на 61% Восточный выезд

Было сегодня сразу две новости о строительстве Восточного выезда в Уфе. Масштабнейшая стройка идет опережающими темпами и на данный момент готовность объекта составляет более 61%. Власти обещают, что проезд по первой платной дороге в республике будет открыт в нынешнем 2023 году и уже обсуждается стоимость данного удовольствия. Предполагаемые цены, наличие льгот и стоимость проезда для участников СВО собрали здесь.