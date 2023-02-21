«Только мечтать»: работник фабрики, которую хвалил Хабиров, пожаловался на зарплату

Радий Хабиров отмечает, что два предприятия — «одни из наших лидеров» и набирают сотрудников в новый перчаточный цех. Так, на швейной фабрике «Аркада» уже трудятся 400 человек и необходимо еще 470 работников. Однако о заработной плате на предприятии глава региона в своей публикации не упомянул.