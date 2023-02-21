«Только мечтать»: работник фабрики, которую хвалил Хабиров, пожаловался на зарплату

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Накануне, 20 февраля, к главе Башкирии в социальных сетях обратился Антон Д., которому, с его слов, за работу на предприятии ООО «ПО „Аркада“» не заплатили даже МРОТ. Отметим, что швейная компания является резидентом особой экономической зоны «Алга».
— Вы при открытии предприятия ООО «ПО „Аркада“ говорили, что на этом предприятии будут хорошие зарплаты. […] Но мне даже МРОТ не заплатили. Для меня нормальная зарплата — это зарплата в размере 30 000 — 40 000 руб. в месяц. Сейчас цены на всё растут, на коммунальные услуги, на продукты питания и на товары, и на другое цены тоже растут, — негодует мужчина.
Так, к своему обращению оператор швейного оборудования Антон прикрепил расчетный лист и сообщил, что за январь ему начислили только 15 870 рублей и сделали перерасчет зарплаты за декабря 2022 года в размере 5 тысяч рублей.
— До декабря 2022 года МРОТ в Башкортостане составлял 17 571 рубль. МРОТ для внебюджетной сферы с января 2023 года в Башкортостане составляет 19 743 рубля. Ну 19 743 руб. мне, как видите из расчетки, за январь 2023 года не заплатили. Хотя я все поручения начальников выполнял и к работе отношусь добросовестно. Почему мне даже МРОТ не заплатили за январь 2023 года? Будут ли хорошие зарплаты в ООО «ПО „Аркада“ или мне об этом только мечтать? — пишет Антон Д.
Буквально на следующий день сам глава Башкирии опубликовал на своей странице публикацию, в которой рассказывает о резидентах ОЭЗ «Алга» — это швейные фабрики «Аркада» и ZASPORT.
— Во всех поездках на предприятия обращаю внимание на условия труда, которые создает работодатель для своих сотрудников. Это не только конкурентная зарплата — еще и соцпакет, комфортные рабочие места, современное оборудование и многое другое, — заявляет глава Башкирии.
Радий Хабиров отмечает, что два предприятия — «одни из наших лидеров» и набирают сотрудников в новый перчаточный цех. Так, на швейной фабрике «Аркада» уже трудятся 400 человек и необходимо еще 470 работников. Однако о заработной плате на предприятии глава региона в своей публикации не упомянул.