С 2024 года МРОТ в Башкирии с учетом районного коэффициента вырастет до 23 389 рублей

После того как во вторник 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин огласил свое послание к Федеральному Собранию одно из озвученных заявлений прокомментировал первый замминистра труда, семьи и соцподдержки Башкирии Юрий Мельников. Речь шла о повышении в стране минимального размера оплаты труда.