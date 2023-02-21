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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

С 2024 года МРОТ в Башкирии с учетом районного коэффициента вырастет до 23 389 рублей

21 февраля 2023, 15:21
Фото: 1MI
Работодатель не сможет платить меньше тем, кто отработает норму рабочего времени за месяц.

После того как во вторник 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин огласил свое послание к Федеральному Собранию одно из озвученных заявлений прокомментировал первый замминистра труда, семьи и соцподдержки Башкирии Юрий Мельников. Речь шла о повышении в стране минимального размера оплаты труда.

Президент Путин заявил что к началу 2024 года МРОТ в РФ будет составлять 19 242 рубля против нынешних 16 242 рублей. В Башкирии же размер будет выше из-за так называемого районного коэффициента.

К 1 января 2024 года в Башкортостане МРОТ, с учетом районного коэффициента — 23 389 рублей, об этом Юрий Мельников сообщил ИА «Башинформ».

— Повышение минимального уровня заработных плат увеличивает и суммы отчислений работодателями страховых сумм за своих работников (это гарантия будущей пенсии работника и защита его от различных страховых случаев), увеличивает налоговую составляющую бюджета, ну и, конечно же, способствует повышению уровня доходов самих граждан. Ведь главная задача органов государственной власти — это реальный рост доходов населения, сокращение бедности и неравенства в стране — прокомментировал значимость увеличения МРОТ заместитель министра.

 

Владимир Путин анонсировал увеличение МРОТ в России на 18,5% он составит 19 242 рубля
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#Ирина Деревянчук#Общество
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