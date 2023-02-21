РЭО подписал с Татарстаном дорожную карту по созданию трех КПО за 20 млрд рублей

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев и глава Татарстана Рустам Минниханов встретились, чтобы обсудить вопросы, связанные со строительством трех КПО в республике. При этом была подписана дорожная карта проекта. Со стороны правительства Татарстана свою подпись на документе поставил первый заместитель премьер-министра региона Рустам Нигматуллин.