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Updated Сегодня, 13:48

РЭО подписал с Татарстаном дорожную карту по созданию трех КПО за 20 млрд рублей

21 февраля 2023, 13:48
Фото: 1MI
В Татарстане построят три комплекса по обращению с отходами. Для реализации данных инвестиционных проектов потребуется примерно 20,4 миллиарда рублей. ППК «Российский экологический оператор» готова предоставить основную часть средств – 19 миллиардов рублей.

Финансирование будет осуществляться посредством облигационного займа. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что компания финансирует инвестпроекты, которые реализуются в рамках концессионных соглашений, пишут inkazan.ru.

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев и глава Татарстана Рустам Минниханов встретились, чтобы обсудить вопросы, связанные со строительством трех КПО в республике. При этом была подписана дорожная карта проекта. Со стороны правительства Татарстана свою подпись на документе поставил первый заместитель премьер-министра региона Рустам Нигматуллин.

Буцаев напомнил, что в январе компания направила правительству Татарстана дорожную карту по строительству комплексов по обращению с ТКО на территории республики. Годовая производственная мощность новых объектов составит 1,4 миллиона тонн.

«Во время рабочего визита обсудили с руководством Татарстана детали инвестпроекта, а также подписали дорожную карту по объектам на основе концессии», — уточнил Буцаев.

Для инвестиционных проектов, реализуемых в форме концессий, оператор сможет предоставить до 95% средств от общего объема инвестиций. Уточняется, что финансирование поступит после того, как будет разработана проектная документация.

Появление в регионе современных мусороперерабатывающих комплексов позволит Татарстану выполнить показатели национального проекта «Экология», направленного на уменьшение объема захоронения бытовых отходов на полигонах в два раза и стопроцентную сортировку мусора на территории республики.

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