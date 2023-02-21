Путин рассказал о выплате материнского капитала россиянам

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Средства им выплатят на детей, родившихся с 2007 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному посланию во вторник, 21 февраля.
«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России», — сказал он.
Президент напомнил, что такое же решение в свое время было принято для жителей Крыма и Севастополя.
С 1 февраля маткапитал проиндексируют на величину фактической инфляции за прошлый год, то есть на 11,9%, отметил Путин.
С учетом индексации сумма маткапитала на первого ребенка, рожденного после 1 февраля 2023 года, составит 586 946 рублей. На второго ребенка, если на первого ребенка выплата не назначалась, 775 628 рублей. Доплата на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого, — 188 681 рубль. На третьего или последующего ребенка, если раньше права на маткапитал не было, — 775 628 рублей.