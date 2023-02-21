Путин рассказал о выплате материнского капитала россиянам

С учетом индексации сумма маткапитала на первого ребенка, рожденного после 1 февраля 2023 года, составит 586 946 рублей. На второго ребенка, если на первого ребенка выплата не назначалась, 775 628 рублей. Доплата на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого, — 188 681 рубль. На третьего или последующего ребенка, если раньше права на маткапитал не было, — 775 628 рублей.