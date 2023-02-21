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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

«Не менее 14 дней»: Путин сделал новое заявление, касающееся участников СВО

21 февраля 2023, 09:44
Фото: Kremlin.ru
По словам президента, во время отпуска военные смогут увидеться с родными и близкими

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию выступил с инициативой о введении двухнедельного отпуска каждые полгода для военнослужащих. По мнению президента, военные смогут воспользоваться этим отпуском, чтобы провести время с семьей.

— Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи — высказался Владимир Путин.

Отмечается, что отпуск должен длиться не менее 14 дней без учета времени на дорогу.

 

#Азамат Нухов#Общество#Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина
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