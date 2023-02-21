«Не менее 14 дней»: Путин сделал новое заявление, касающееся участников СВО

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию выступил с инициативой о введении двухнедельного отпуска каждые полгода для военнослужащих. По мнению президента, военные смогут воспользоваться этим отпуском, чтобы провести время с семьей.
— Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи — высказался Владимир Путин.
Отмечается, что отпуск должен длиться не менее 14 дней без учета времени на дорогу.