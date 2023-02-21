Путин анонсировал возврат к традиционной системе образования в России

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Сегодня, 21 февраля, в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения в таком случае составит от 4 до 5 лет.
— В рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда, — Владимир Путин.
Так, президент отметил, если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае человек может продолжить образование в магистратуре, или ординатуре. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.
— Хочу подчеркнуть, переход на новую систему должен быть плавный. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда и так далее. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей, — сказал президент