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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Путин анонсировал возврат к традиционной системе образования в России

21 февраля 2023, 10:33
Фото: Kremlin.ru
Об этом президент России сообщил сегодня, 21 февраля, в ходе послания Федеральному Собранию.

Сегодня, 21 февраля, в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения в таком случае составит от 4 до 5 лет.

— В рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда, — Владимир Путин.

Так, президент отметил, если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае человек может продолжить образование в магистратуре, или ординатуре. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.

— Хочу подчеркнуть, переход на новую систему должен быть плавный. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда и так далее. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей, — сказал президент
#Элина Сайфранова#Владимир Путин#Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина
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