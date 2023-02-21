Путин анонсировал возврат к традиционной системе образования в России

Так, президент отметил, если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае человек может продолжить образование в магистратуре, или ординатуре. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.