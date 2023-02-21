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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Путин анонсировал создание госфонда для помощи бойцам СВО и их семьям

21 февраля 2023, 09:43
Фото: Kremlin.ru
Структуры фонда ложны быть развернуты во всех регионах.

Владимир Путин предложил создать в России специальный государственный фонд, главная задача которого будет заключаться в предоставлении адресной, персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

— Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве в повышении квалификации, в получении новой профессии, — Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что важнейшая задача фонда — организация долговременного ухода на дому, высокотехнологическое протезирование для всех, кто в этом нуждается.

Все организационные вопросы Владимир Путин поручил проработать Правительству РФ и комиссии Госсовета по социальной политике в кратчайшие сроки. Так, структуры фонда должны быть развернуты уже во всех регионах РФ.

Сама работы госфонда, как заявляет президент, должна быть открытой, а порядок оказания помощи простым, в частности, без бюрократии.

— За каждой семей погибшего, за каждый ветераном должен быть закреплён свой персональный соцработник, который в ходе личного общения и реального времени будет решать возникающие вопросы, — Владимир Путин.
#Элина Сайфранова#Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина
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