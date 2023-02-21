Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию выступил с инициативой увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей.
Также президент предложил увеличить налоговый вычет на собственное обучение и медицину — со 120 до 150 тысяч рублей.
Наряду с этим Владимир Путин анонсировал ряд мер поддержки граждан. Среди них введение материнского капитала в новых регионах России — на детей, родившихся с 2007 года, увеличение МРОТ ДО 18,5%, а также освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья.