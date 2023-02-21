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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

21 февраля 2023, 10:41
Фото: Kremlin.ru
Среди них увлечение налогового вычета и размера МРОТ

Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию выступил с инициативой увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей.

Также президент предложил увеличить налоговый вычет на собственное обучение и медицину — со 120 до 150 тысяч рублей.

Наряду с этим Владимир Путин анонсировал ряд мер поддержки граждан. Среди них введение материнского капитала в новых регионах России — на детей, родившихся с 2007 года, увеличение МРОТ ДО 18,5%, а также освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья.

#Азамат Нухов#Общество#Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина
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