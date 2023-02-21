Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

Наряду с этим Владимир Путин анонсировал ряд мер поддержки граждан. Среди них введение материнского капитала в новых регионах России — на детей, родившихся с 2007 года, увеличение МРОТ ДО 18,5%, а также освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья.



