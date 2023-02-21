Президент России Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному Собранию

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В данный момент 21 февраля в Москве президент Российской Федерации Владимир Путин оглашает послание Федеральному созданию. Речь президент начал со слов — «Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить».
— Это они выпустили джинна из бутылки, целые регионы погрузили в хаос — заявил Владимир Путин.
— Те, кто планировали удары по Донбассу, следующей целью планировали Крым и Севастополь — продолжил президент.
В ходе выступления уже звучали аплодисменты Федерального собрания после фразы президента — «Чем более дальнобойнее системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ».