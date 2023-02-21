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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Президент России Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному Собранию

21 февраля 2023, 09:24
Фото: Kremlin.ru
Трансляция обращения идет по телевидению, в онлайн-трансляциях и на городских экранах в крупных городах.

В данный момент 21 февраля в Москве президент Российской Федерации Владимир Путин оглашает послание Федеральному созданию. Речь президент начал со слов — «Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить».

— Это они выпустили джинна из бутылки, целые регионы погрузили в хаос — заявил Владимир Путин.
— Те, кто планировали удары по Донбассу, следующей целью планировали Крым и Севастополь — продолжил президент.

В ходе выступления уже звучали аплодисменты Федерального собрания после фразы президента — «Чем более дальнобойнее системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ».

Президент России Владимир Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию
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#Ирина Деревянчук#Общество#Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина
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