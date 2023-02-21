Перед землетрясением в Турции в небе был замечен странный объект

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По словам руководителя Высшего института сейсмических исследований при Университете Дамаска Халы Хасан, объяснить это явление невозможно. При этом она отметила, что землетрясения сопровождаются изменениями магнитного и электрического полей, пишет газета “Известия”.
Напомним, 6 февраля на границе Турции и Сирии были зафиксированы толчки магнитудой 7,6 и 7,7 баллов. В Турции погибли более 41 000 человек, в Сирии число жертв превысило 5800 человек.
20 февраля на границе двух стран произошло новое землетрясение силой 6,3 балла. Позже в Турции сообщили, что землетрясений было минимум два. Пока известно о шести погибших и трёхстах пострадавших, восемнадцать из которых в тяжёлом состоянии.
Также стало известно, что из-за землетрясения обрушилась трасса между городами Антакья и Искендерун.