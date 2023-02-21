mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Перед землетрясением в Турции в небе был замечен странный объект

Сегодня, 10:29
В социальных сетях распространяется видео, снятое за несколько секунд до землетрясения на границе Турции и Сирии. В нём запечатлёна вспышка голубого света в небе.

По словам руководителя Высшего института сейсмических исследований при Университете Дамаска Халы Хасан, объяснить это явление невозможно. При этом она отметила, что землетрясения сопровождаются изменениями магнитного и электрического полей, пишет газета “Известия”.

Напомним,  6 февраля на границе Турции и Сирии были зафиксированы толчки магнитудой 7,6 и 7,7 баллов. В Турции погибли более 41 000 человек, в Сирии число жертв превысило 5800 человек.

20 февраля на границе двух стран произошло новое землетрясение силой 6,3 балла. Позже в Турции сообщили, что землетрясений было минимум два. Пока известно о шести погибших и трёхстах пострадавших, восемнадцать из которых в тяжёлом состоянии.

Также стало известно, что из-за землетрясения обрушилась трасса между городами Антакья и Искендерун.

 

 

Подпишитесь
Путин раскрыл, как пройдут президентские выборы в 2024 году
Сегодня, 10:24
«Только мечтать»: работник фабрики, которую хвалил Хабиров, пожаловался на зарплату
Сегодня, 06:23
Драма во дворце: зачем родители школьников в Башкирии создали петицию на имя Путина
Сегодня, 02:00
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
Сегодня, 08:43
«Не менее 14 дней»: Путин сделал новое заявление, касающееся участников СВО
Сегодня, 09:44
Килограмм по цене кокоса: экзотические фрукты оказались дешевле огурцов в Уфе
Вчера, 10:36