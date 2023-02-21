Перед землетрясением в Турции в небе был замечен странный объект

20 февраля на границе двух стран произошло новое землетрясение силой 6,3 балла. Позже в Турции сообщили, что землетрясений было минимум два. Пока известно о шести погибших и трёхстах пострадавших, восемнадцать из которых в тяжёлом состоянии.