Организаторы всероссийского конкурса «Лучник Future» объявили финалистов

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Новый этап состоится в онлайн-режиме 3 марта. В шорт-лист были включены коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Нижневартовска, Челябинска и Уфы. Команды представят решения шести реальных PR-кейсов от партнеров конкурса. Об этом пишет inkazan.ru.
В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Московского метрополитена» принимают участие команды PaRaDigma (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск), SOUP (НИУ «Высшая школа экономики», Москва), «PRактики» (СПБГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург).
В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для Форума Доноров» представлены «5 подруг PRОушена» (Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск), PROOF (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск), «Авантюристки» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва).
За «Лучшее решение задачи для «Ситикард» будут бороться QWERTY (Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург), Lil Bi (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург), «PR-кошечки» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород).
Коллективы «KEYc» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва), «ССPR – Союз Сибирских Пиарщиков» (Сибирский федеральный университет, Красноярск) и PR.com (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург) были номинированы в категории «Лучшее решение бизнес-задачи для ТМК».
Участниками номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Норильского никеля» стали команды «Киты» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербург), «3000000» (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург), «PRянички» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург), «Без PRеград» (Уфимский университет науки и технологий, Уфа).
В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Полюса Вернинское» проекты предложат «Ай, Вили!» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва), «ПИ@Р ПЛ@ТОН@» (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва), «Виляем собакой» (Российский университет дружбы народов, Москва), Studband (Сибирский федеральный университет, Красноярск).
Учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», оператором - коммуникационное агентство JM Communications. Медиахолдинг 1MI взял на себя роль информационного партнера конкурса.