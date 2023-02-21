Организаторы всероссийского конкурса «Лучник Future» объявили финалистов

Новый этап состоится в онлайн-режиме 3 марта. В шорт-лист были включены коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Нижневартовска, Челябинска и Уфы. Команды представят решения шести реальных PR-кейсов от партнеров конкурса. Об этом пишет inkazan.ru.