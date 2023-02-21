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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Организаторы всероссийского конкурса «Лучник Future» объявили финалистов

Сегодня, 15:37
Стали известны финалисты всероссийского конкурса студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future». Эксперты отобрали 20 проектов, из которых 18 — проекты федерального конкурса «Лучник Future», ещё два включены в шорт-лист как победители регионального конкурса.

Новый этап состоится в онлайн-режиме 3 марта. В шорт-лист были включены коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Нижневартовска, Челябинска и Уфы. Команды представят решения шести реальных PR-кейсов от партнеров конкурса. Об этом пишет inkazan.ru.

В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Московского метрополитена» принимают участие команды PaRaDigma (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск), SOUP (НИУ «Высшая школа экономики», Москва), «PRактики» (СПБГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург).

В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для Форума Доноров» представлены «5 подруг PRОушена» (Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск), PROOF (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск), «Авантюристки» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва).

За «Лучшее решение задачи для «Ситикард» будут бороться QWERTY (Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург), Lil Bi (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург), «PR-кошечки» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород).

Коллективы «KEYc» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва), «ССPR – Союз Сибирских Пиарщиков» (Сибирский федеральный университет, Красноярск) и PR.com (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург) были номинированы в категории «Лучшее решение бизнес-задачи для ТМК».

Участниками номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Норильского никеля» стали команды «Киты» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербург), «3000000» (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург), «PRянички» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург), «Без PRеград» (Уфимский университет науки и технологий, Уфа).

В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Полюса Вернинское» проекты предложат «Ай, Вили!» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва), «ПИ@Р ПЛ@ТОН@» (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва), «Виляем собакой» (Российский университет дружбы народов, Москва), Studband (Сибирский федеральный университет, Красноярск).

Учредителем конкурса является дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», оператором - коммуникационное агентство JM Communications. Медиахолдинг 1MI взял на себя роль информационного партнера конкурса.

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