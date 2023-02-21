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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Нет традиций и плохой опыт. Почему ни одна франшиза НХЛ не играет в Хьюстоне

21 февраля 2023, 06:53
Фото: https://content.r9cdn.net/
Регулярное первенство НХЛ уже перевалило за экватор и вскоре всех любителей хоккея ждет долгожданная заруба в плей-офф за Кубок Стэнли.

Многие поклонники «Большого шоу» не просто наблюдают за сражениями ледовых франшиз, но и заключают пари на результаты матчей — дабы испытать удачу и проверить свои знания. На НХЛ прогнозы и ставки доступны на постоянной основе на портале Bookmaker Ratings.

Самый большой рынок США, который НХЛ до сих пор не использует — Хьюстон.

Почему?

Дело в том, что в Хьюстоне нет великих хоккейных традиций. Здесь играла только одна хоккейная команда, «Хьюстон Аэрос», выступавшая в ВХА с 1972 по 1978 год.

Подобный риск, впрочем, окупился в Лас-Вегасе, городе, где раньше вообще не имелось профессиональных спортивных клубов, но который принял команду «Голден Найтс» и добился с ней больших успехов. С другой стороны, НХЛ бесчисленное количество раз сталкивалась со случаями, когда подобный подход оказался провальным. Лас-Вегас — исключение.

Точно так же команды НХЛ в более теплых южных регионах США ранее не могли продавать билеты и привлекать болельщиков. Например, Атланта потеряла уже две команды, «Флэймз» и «Трэшерз», основной причиной чего была низкая посещаемость. Хьюстон — интригующий город для НХЛ, но открытие в нем хоккейной франшизы также сопряжено с большими рисками.

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#Андрей Королев#Общество#Новости
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