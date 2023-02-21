Нет традиций и плохой опыт. Почему ни одна франшиза НХЛ не играет в Хьюстоне

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Многие поклонники «Большого шоу» не просто наблюдают за сражениями ледовых франшиз, но и заключают пари на результаты матчей — дабы испытать удачу и проверить свои знания. На НХЛ прогнозы и ставки доступны на постоянной основе на портале Bookmaker Ratings.
Самый большой рынок США, который НХЛ до сих пор не использует — Хьюстон.
Почему?
Дело в том, что в Хьюстоне нет великих хоккейных традиций. Здесь играла только одна хоккейная команда, «Хьюстон Аэрос», выступавшая в ВХА с 1972 по 1978 год.
Подобный риск, впрочем, окупился в Лас-Вегасе, городе, где раньше вообще не имелось профессиональных спортивных клубов, но который принял команду «Голден Найтс» и добился с ней больших успехов. С другой стороны, НХЛ бесчисленное количество раз сталкивалась со случаями, когда подобный подход оказался провальным. Лас-Вегас — исключение.
Точно так же команды НХЛ в более теплых южных регионах США ранее не могли продавать билеты и привлекать болельщиков. Например, Атланта потеряла уже две команды, «Флэймз» и «Трэшерз», основной причиной чего была низкая посещаемость. Хьюстон — интригующий город для НХЛ, но открытие в нем хоккейной франшизы также сопряжено с большими рисками.
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