Нет традиций и плохой опыт. Почему ни одна франшиза НХЛ не играет в Хьюстоне

Точно так же команды НХЛ в более теплых южных регионах США ранее не могли продавать билеты и привлекать болельщиков. Например, Атланта потеряла уже две команды, «Флэймз» и «Трэшерз», основной причиной чего была низкая посещаемость. Хьюстон — интригующий город для НХЛ, но открытие в нем хоккейной франшизы также сопряжено с большими рисками.