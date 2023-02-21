«Не ведают, что творят»: Владимир Путин высказался об идее гендерно-равного Бога

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В обращении к Федеральному посланию президент Путин говорил не только о происходящим с Западом на политической арене, но и о том, что происходит в странах Запада с морально-нравственными ценностями.
«Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Никто в частную жизнь не вторгается и не хочет этого делать. В священных писаниях сказано, что семья — это союз мужчины и женщины. Священные тексты сегодня подвергаются сомнению. Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь? Не ведают, что творят. Прости Господи, не ведают, что творят. Они хотят придумать гендерно-равного Бога. Элиты сходят с ума», — заявил президент.
— Посмотрите, что делают на Западе, педофилия становится нормой, священники
одобряют однополые браки — сказал глава государства.