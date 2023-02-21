Наставник "Миннесоты" раскритиковал звено Капризова

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на американскую прессу, специалист подверг критике звено российского нападающего Кирилла Капризова. По мнению наставника, пятерка слишком рано начинает комбинировать при развитии своей атаки.
Также Эвасон отметил, что во многих эпизодах игры хоккеистам стоит сыграть проще и просто зайти в чужую зону, а там уже начинать разыгрывать шайбу. В то же время, рулевой "дикарей" отметил, что эта претензия не конкретно к россиянину, а ко всему звену.
Напомним, что Капризов оформил дубль и стал первой звездой прошедшей встречи.