Наставник "Миннесоты" раскритиковал звено Капризова

Также Эвасон отметил, что во многих эпизодах игры хоккеистам стоит сыграть проще и просто зайти в чужую зону, а там уже начинать разыгрывать шайбу. В то же время, рулевой "дикарей" отметил, что эта претензия не конкретно к россиянину, а ко всему звену.