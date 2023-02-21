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Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Наставник "Миннесоты" раскритиковал звено Капризова

Сегодня, 18:54
Главный тренер "Миннесоты" Дин Эвасон подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:3.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на американскую прессу, специалист подверг критике звено российского нападающего Кирилла Капризова. По мнению наставника, пятерка слишком рано начинает комбинировать при развитии своей атаки.

Также Эвасон отметил, что во многих эпизодах игры хоккеистам стоит сыграть проще и просто зайти в чужую зону, а там уже начинать разыгрывать шайбу. В то же время, рулевой "дикарей" отметил, что эта претензия не конкретно к россиянину, а ко всему звену.

Напомним, что Капризов оформил дубль и стал первой звездой прошедшей встречи.



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