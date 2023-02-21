Готовность «Восточного выезда» в Уфе составляет 61%

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Общая готовность «Восточного выезда» в Уфе на данный момент составляет 62%. Как сообщает вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, работы продолжаются в туннеле и на мосту через реку Уфа.
Известно, что в марте завершится недвижка мостового перехода, после чего будут демонтированы накаточные пути, а затем будет произведено опускание пролетного строения на постоянные опорные части. Вест процесс продлится три месяца.
Уже завершены работы по возведению бетонных опор эстакады, выполняется устройство земляного полотнах из ПГС.
— На финишной прямой большой и технологически сложный этап строительства по монтажу постоянных бетонных конструкций в северном тоннеле — здесь специалисты уже приступили к бетонированию основания под дорожное покрытие и сооружение инженерных сетей. На подходе и южный тоннель, — добавляет Алан Марзаев.
Устройство дорожного покрытия будет производиться с наступление положительных температур.
Напомним, что в декабре Башкирии получила еще 6,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство «Восточного выезда». По данным РБК Уфа, общая стоимость реализации проекта после внесения изменений в концессионное соглашение была снижена с 73 млрд до 43 млрд рублей — на 30 млрд рублей.