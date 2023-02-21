Готовность «Восточного выезда» в Уфе составляет 61%

Напомним, что в декабре Башкирии получила еще 6,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство «Восточного выезда». По данным РБК Уфа, общая стоимость реализации проекта после внесения изменений в концессионное соглашение была снижена с 73 млрд до 43 млрд рублей — на 30 млрд рублей.