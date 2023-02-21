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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Готовность «Восточного выезда» в Уфе составляет 61%

21 февраля 2023, 03:28
Фото: Алан Марзаев // telegram
Об этом заявляет вице-премьер Алан Марзаев.

Общая готовность «Восточного выезда» в Уфе на данный момент составляет 62%. Как сообщает вице-премьер Башкирии Алан Марзаев, работы продолжаются в туннеле и на мосту через реку Уфа.

Известно, что в марте завершится недвижка мостового перехода, после чего будут демонтированы накаточные пути, а затем будет произведено опускание пролетного строения на постоянные опорные части. Вест процесс продлится три месяца.

Уже завершены работы по возведению бетонных опор эстакады, выполняется устройство земляного полотнах из ПГС.

— На финишной прямой большой и технологически сложный этап строительства по монтажу постоянных бетонных конструкций в северном тоннеле — здесь специалисты уже приступили к бетонированию основания под дорожное покрытие и сооружение инженерных сетей. На подходе и южный тоннель, — добавляет Алан Марзаев.

Устройство дорожного покрытия будет производиться с наступление положительных температур.

Напомним, что в декабре Башкирии получила еще 6,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство «Восточного выезда». По данным РБК Уфа, общая стоимость реализации проекта после внесения изменений в концессионное соглашение была снижена с 73 млрд до 43 млрд рублей — на 30 млрд рублей.

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#Элина Сайфранова
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