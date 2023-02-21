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Posted Вчера, 09:51

Published Вчера, 09:51

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Глава России выразил соболезнования бразильскому лидеру в связи с наводнениями

Вчера, 09:51
Российский лидер Владимир Путин обратился с соболезнованиями к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Известно, что в бразильском штате Сан-Паулу в период ливней произошли наводнения и оползни, унесшие жизни людей.

Данные обнародовала пресс-служба Кремля.

В своем заявлении Путин выражает искренние соболезнования в связи с трагедией, произошедшей по причине разбушевавшейся природной стихии в штате Сан-Паулу. Он говорит о скорби, которую россияне разделяют с бразильцами, потерявшими родных и близких, и выражает надежду на скорейшее преодоление последствий наводнений, пишет Russian.rt.com.

На данный момент количество жертв природного стихийного бедствия в бразильском штате Сан-Паулу достигло 36 человек.

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