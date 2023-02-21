Глава России выразил соболезнования бразильскому лидеру в связи с наводнениями

В своем заявлении Путин выражает искренние соболезнования в связи с трагедией, произошедшей по причине разбушевавшейся природной стихии в штате Сан-Паулу. Он говорит о скорби, которую россияне разделяют с бразильцами, потерявшими родных и близких, и выражает надежду на скорейшее преодоление последствий наводнений, пишет Russian.rt.com.