Глава ГИБДД Башкирии обратился с посланием к жителям республики

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:26
Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов на фоне ухудшение погодных условий рекомендовал автомобилистам быть внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок.
Башкирию накрыли снегопады. На дорогах метель, снежный накат и гололед.На отдельных участках из-за сильного ветра и снега ограничена видимость до 500 метров. В связи с этим глава ГИБДД по РБ рекомендовал жителям республики не выезжать на дальние расстояния, особенно в ночное время, а также скорректировать модель поведения на дороге. В частности автомобилистам посоветовали избегать резких маневров и торможений.
Отмечается, что на региональных и федеральных автодорогах в этот период будет увеличено количество экипажей Госавтоинспекции. Владимир Севастьянов также напомнил о важности соблюдения ПДД.
— Пристегнитесь сами и пристегните своих детей. Не оставляйте свои транспортные средства с нарушением правил, при возникновении поломки обозначайте автомобиль аварийным знаком, чтобы другие водители вас заметили. Максимально исключите нахождение на проезжей части своих пассажиров. При ремонте транспортного средства надевайте световозвращающий жилет, — подытожил Севастьянов.