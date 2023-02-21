Глава ГИБДД Башкирии обратился с посланием к жителям республики

Башкирию накрыли снегопады. На дорогах метель, снежный накат и гололед.На отдельных участках из-за сильного ветра и снега ограничена видимость до 500 метров. В связи с этим глава ГИБДД по РБ рекомендовал жителям республики не выезжать на дальние расстояния, особенно в ночное время, а также скорректировать модель поведения на дороге. В частности автомобилистам посоветовали избегать резких маневров и торможений.