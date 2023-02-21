mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Глава ГИБДД Башкирии обратился с посланием к жителям республики

21 февраля 2023, 08:01
Фото: 1MI
Владимир Севастьянов дал рекомендации о поведении на дорогах в период снегопадов

Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов на фоне ухудшение погодных условий рекомендовал автомобилистам быть внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Башкирию накрыли снегопады. На дорогах метель, снежный накат и гололед.На отдельных участках из-за сильного ветра и снега ограничена видимость до 500 метров. В связи с этим глава ГИБДД по РБ рекомендовал жителям республики не выезжать на дальние расстояния, особенно в ночное время, а также скорректировать модель поведения на дороге. В частности автомобилистам посоветовали избегать резких маневров и торможений.

Отмечается, что на региональных и федеральных автодорогах в этот период будет увеличено количество экипажей Госавтоинспекции. Владимир Севастьянов также напомнил о важности соблюдения ПДД.

— Пристегнитесь сами и пристегните своих детей. Не оставляйте свои транспортные средства с нарушением правил, при возникновении поломки обозначайте автомобиль аварийным знаком, чтобы другие водители вас заметили. Максимально исключите нахождение на проезжей части своих пассажиров. При ремонте транспортного средства надевайте световозвращающий жилет, — подытожил Севастьянов.
#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
«Только мечтать»: работник фабрики, которую хвалил Хабиров, пожаловался на зарплату
Сегодня, 06:23
Килограмм по цене кокоса: экзотические фрукты оказались дешевле огурцов в Уфе
Вчера, 10:36
Индекс блинов: во сколько жителям Башкирии обойдется Масленица в 2023 году
Вчера, 02:00
Драма во дворце: зачем родители школьников в Башкирии создали петицию на имя Путина
Сегодня, 02:00
Названы самые опасные для жизни младенцев районы в Башкирии
Вчера, 08:29
«Я бы подвинулся»: Хабиров заявил, что готов отдать свой кабинет в Уфе
Вчера, 07:46