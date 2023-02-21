mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:52

Published Вчера, 09:52

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Фигурантам уголовного производства о покушении на Соловьева добавили статьи

Вчера, 09:52
Сотрудники следственных органов добавили обвинения по новым статьям гражданам, проходящим по делу о подготовке покушения на сотрудника ВГТРК Владимира Соловьева. По сообщению РИА Новости, информация была получена из базы данных столичных судов.

Ранее причастные к покушению обвинялись собственно в подготовке покушения на убийство, а также в воспрепятствовании журналистской деятельности потерпевшего, но вторая статья была позже отменена.

На данный момент, кроме самого покушения, обвиняемым вменяются участие в обороте и изготовлении оружия, организация террористической деятельности, оборот и изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств и умышленное уничтожение имущества, пишет Russian.rt.com.

Весной минувшего года в ФСБ РФ сообщили о задержании обвиняемых в планировании убийства журналиста Владимира Соловьева по заданию украинских спецслужб.

Журналист выразил ФСБ благодарность, отметив, что не замечал, что за ним следят.

По данным СК, по делу проходят шестеро фигурантов. Преступные действия планировались к осуществлению на территории столицы РФ с помощью подрыва авто Соловьева.

Подпишитесь
«Где деньги?»: как перенос сроков выплаты детских пособий вывел из себя мам Башкирии
Сегодня, 05:22
«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио
Сегодня, 05:55
«План не выполнить»: еще один работник пожаловался на фабрику, нахваленную Хабировым
Сегодня, 04:38
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
Вчера, 08:43
В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
Сегодня, 06:52
«Не менее 14 дней»: Путин сделал новое заявление, касающееся участников СВО
Вчера, 09:44