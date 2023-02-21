Фигурантам уголовного производства о покушении на Соловьева добавили статьи

Posted Вчера, 09:52
Published Вчера, 09:52
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Ранее причастные к покушению обвинялись собственно в подготовке покушения на убийство, а также в воспрепятствовании журналистской деятельности потерпевшего, но вторая статья была позже отменена.
На данный момент, кроме самого покушения, обвиняемым вменяются участие в обороте и изготовлении оружия, организация террористической деятельности, оборот и изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств и умышленное уничтожение имущества, пишет Russian.rt.com.
Весной минувшего года в ФСБ РФ сообщили о задержании обвиняемых в планировании убийства журналиста Владимира Соловьева по заданию украинских спецслужб.
Журналист выразил ФСБ благодарность, отметив, что не замечал, что за ним следят.
По данным СК, по делу проходят шестеро фигурантов. Преступные действия планировались к осуществлению на территории столицы РФ с помощью подрыва авто Соловьева.