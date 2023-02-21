Экс-депутата из Башкирии признали виновным в убийстве инвалида

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:31
В Башкирии суд признал виновным 31-летнего экс-депутата Горсовета Мелеуза от партии КПРФ в убийстве инвалида. В пресс-службе СК Башкирии сообщают, что мужчина был приговорен к 8,5 годам в колонии строгого режима, также с него взыскали 1,5 миллиона в качестве компенсации морального ущерба.
По версии следствия, преступление произошло в ночь с 4 на 5 августа 2021 года. Экс-депутат вместе с 38-летним убитым выпивали спиртные напитки в мастерской. В ходе застолья между ним произошла ссора и экс-депутат напал на инвалида и нанес не менее 33 ударов руками, ногами и подручными средствами по голове и другим частям тела. Мужчина скончался на месте.
Дабы скрыть свою причастность к преступлению экс-депутат от КПРФ вынес тело убитого на улицу и скрылся. А после вернулся к мастерской вместе с невестой, вызвал «скорую» и рассказал, что нашел товарища уже мертвым. Однако следственные мероприятия и экспертиза версию мужчины не подтвердили. Его признали виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».