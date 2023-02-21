Экс-депутата из Башкирии признали виновным в убийстве инвалида

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 4 на 5 августа 2021 года. Экс-депутат вместе с 38-летним убитым выпивали спиртные напитки в мастерской. В ходе застолья между ним произошла ссора и экс-депутат напал на инвалида и нанес не менее 33 ударов руками, ногами и подручными средствами по голове и другим частям тела. Мужчина скончался на месте.