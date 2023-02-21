Драма во дворце: зачем родители школьников в Башкирии создали петицию на имя Путина

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Древнегреческие музы-покровительницы искусств здорово бы удивились ситуации, которая складывается в башкирском городе Салават. В нынешнем году город нефтехимиков отмечает юбилей — 75 лет, но сюрпризы городу в этот год достались не вполне понятные. Спорят Мельпомена и Терпсихора, точнее их вотчины, искусство танца и драматическое искусство. Но мы все же попробуем объяснить ситуацию без легенд и мифов.
В Салавате здание ДК Нефтехимик, где в различных кружках занимается много детей и взрослых-любителей художественной самодеятельности якобы хотят отдать башкирскому драмтеатру. Огласке такие планы на красивое здание в самом центре города предали взволнованные любители художественной самодеятельности и родители детей, которые в стенах ДК все еще приобщаются к прекрасному, учатся танцевать и петь в образцовых коллективах, которые год за годом собирают награды, подтверждая свой статус.
Родители воспитанников многочисленных творческих коллективов, являющиеся работниками предприятия «Газпром нефтехим Салават», полагают, что деятельность и существование коллективов поставлено под угрозу. Они составили обращение к президенту Путину, федеральному министру культуры, главе республики Радию Хабирову и премьер-министру Башкирии Андрею Назарову, председателю правления и заместителю председателя совета директоров ПАО «Газпром» Миллеру. Обращаются жители Салавата и к региональному министру культуры, главе города Салават, а также к председателю Союза театральных деятелей России и к исполнительному директору ООО «РГД переработка Салават» управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават». Сейчас идет сбор подписей, но некоторые салаватцы опасаются, что вопрос уже решен.
Авторы петиции выражают опасения, что драмтеатр понесет урон от переезда в столько просторное здание, приводя в качестве аргумента тот факт, что ныне занимаемое салаватским Башдрамтеатром здание удовлетворяет потребность города.
— План по посещаемости башкирского театра на сегодня реализуется за счет действия «Пушкинской карты». Салаватский театр на данный момент занимает камерное здание, способное удовлетворить потребности города. Вопрос о содержании ДК «Нефтехимик», являющегося памятником архитектуры ХХ века под охраной ЮНЭСКО, при передаче театру не рассматривается. За чей счет будут производиться расходы, также не обсуждается, — сообщают в петиции авторы
Родители детей полагают, что в случае переезда во Дворец Культуры «национальный театр перестанет существовать как театр, единственный оплот башкирского языка и культуры в городе, а самодеятельное творчество нефтехимиков и жителей города также не сможет далее развиваться по причине недостаточного количества площадей и невозможности сосуществования на равных условиях профессиональных и самодеятельных коллективов».
Приводят авторы и другие доводы, к примеру, что в ДК проводились новогодние утренники для детей сотрудников градообразующего предприятия ООО «Газпром-Нефтехим Салават», а коллективы на разных соревнованиях отстаивали в том числе и имя компании. Для того, чтобы выяснить позицию ООО «Газпром-Нефтехим Салават» по данному вопросу, в пресс-службу компании был направлен редакционный запрос.
Mkset пытался дозвониться до пресс-службы Салаватского башкирского драматического театра, но кроме весьма драматичных гудков в трубке услышано ничего не было. В городской группе «SLV LIFE — Город Салават» в соцсетях был опубликован комментарий Дины Башировой (Смаковой) от имени пресс-службы театра. Данная страница в группе салаватского театра первая в списке администраторов, должность женщины значится как «зав.лит., админ группы».
Баширова от имени театра в своем сообщении разъясняет, что в настоящее время ведутся переговоры Министерства культуры РБ с руководством ООО «Газпром нефтехим Салават» о передаче прав собственности ДК «Нефтехимик» на баланс бюджета Республики Башкортостан. По словам представителя театра, при положительном решении все ныне существующие коллективы останутся полноправными арендаторами.
— Что касается распределения репетиций по времени, размещений в залах, выступлений на сцене, то эти вопросы можно грамотно распланировать, — сообщила Баширова позицию театра.
— Министерство культуры РБ дает возможность сохранить объект культурного наследия в нашем городе путем передачи его театру, а здание театра — центру молодежи «Йәшлек House» как важный и необходимый процесс в современном обществе. В случае недостижения обоюдного соглашения не исключается вариант закрытия ДК «Нефтехимик», как и других известных учреждений культуры, — предупредили в пресс-службе о возможных печальных для города последствиях.
В сообщении от имени театра отдельно было акцентировано внимание и на то, что «ни частные лица, ни малые коллективы не в силах взять на себя расходы по содержанию здания», а театр отмечающий в этом году свое 90-летие, будучи на 15 лет старше самого города, ежегодно принимает активное участие во всех городских мероприятиях, которые проходят на высоком профессиональном уровне. Выразили в сообщении и надежду «на верное решение сложившейся ситуации на благо города и его жителей».
В ответ на комментарий театра одна из горожанок Винера Ш. озвучила некоторые вопросы, которые в том или ином формате звучали от остальных многочисленных комментаторов, возмущенным перспективой «потерять Дворец Культуры».
— Возникают вопросы. И к Минкульту в том числе. Почему, когда Алмаз закрылся и был в итоге снесен, Минкульт промолчал? Почему вцепились в Нефтехимик???.. А театру какой интерес переезжать во Дворец, кроме большого помещения? Ведь сейчас, по крайней мере, существует остановка общественного транспорта «Драмтеатр», и люди хотя бы понаслышке знают о том, что театр в городе есть, даже если туда не ходят. А в случае переезда в Нефтехимик — большинство населения решит, что всё, театра больше нет, — отметила горожанка.
Mkset следит за дальнейшим развитием ситуации.