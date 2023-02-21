Драма во дворце: зачем родители школьников в Башкирии создали петицию на имя Путина

В сообщении от имени театра отдельно было акцентировано внимание и на то, что «ни частные лица, ни малые коллективы не в силах взять на себя расходы по содержанию здания», а театр отмечающий в этом году свое 90-летие, будучи на 15 лет старше самого города, ежегодно принимает активное участие во всех городских мероприятиях, которые проходят на высоком профессиональном уровне. Выразили в сообщении и надежду «на верное решение сложившейся ситуации на благо города и его жителей».