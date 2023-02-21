Бастрыкин будет контролировать дело об убийстве трех лосей депутатами в Башкирии

В Башкирии во время незаконной охоты были убиты три лося. Информацию об этом сообщило официальное ведомство — министерство экологии и природопользования Башкирии. Позже стала появляться информация о том, что к расправе над дикими животными могут быть причастны высокопоставленные чиновники из соседней оренбургской области. Неподтвержденную информацию об этом обнародовал в том числе и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, обратив внимание компетентных органов на данное происшествие.