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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Бастрыкин будет контролировать дело об убийстве трех лосей депутатами в Башкирии

21 февраля 2023, 15:57
Фото: sledcom.ru
О том, что незаконно охотиться могли депутаты из Оренбуржья заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

В Башкирии во время незаконной охоты были убиты три лося. Информацию об этом сообщило официальное ведомство — министерство экологии и природопользования Башкирии. Позже стала появляться информация о том, что к расправе над дикими животными могут быть причастны высокопоставленные чиновники из соседней оренбургской области. Неподтвержденную информацию об этом обнародовал в том числе и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, обратив внимание компетентных органов на данное происшествие.

Результат не заставил себя ждать. Уголовное дело уже возбуждено, однако в отношении некоего неустановленного лица. Тем временем ход расследования дела после заявления о том, что незаконно могли охотиться чиновники, поставлен на контроль в центральном аппарате Следкома РФ. Игорю Пашнину, исполняющему обязанности главы Следкома республиканского предстоит представить Бастрыкину оперативный доклад.

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#Александр Бастрыкин#Общество#Ирина Деревянчук
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