mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Жителям Башкирии напомнили о короткой рабочей неделе

20 февраля 2023, 11:04
Фото: 1MI
Выходные на этой неделе продлятся с 23 по 26 февраля

В региональной Гострудинспекции напомнили о том, что текущая рабочая неделя будет короткой. Жителей республики в связи с празднованием Дня защитника Отечества ожидают четыре выходных дня.

Так, праздничная дата в этом году выпадает на четверг, пятница при этом также объявлена нерабочим днем. Как пояснили в Гострудинспекции, это связано с тем, что выходной с воскресенья 1 января перенесён на пятницу 24 февраля. Таким образом, выходные на этой неделе продлятся с четверга по воскресенье.

Отмечается, что в среду, 22 февраля, продолжительность рабочего дня сократится на один час.

Ранее Правительство Российской Федерации определило график рабочих и выходных дней 2023 год. Подробнее ознакомиться с графиком можно здесь.

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Килограмм по цене кокоса: экзотические фрукты оказались дешевле огурцов в Уфе
Сегодня, 10:36
А в ответ тишина: депутаты Башкирии проигнорировали вопрос о публикации своих доходов
17 февраля 11:26
Индекс блинов: во сколько жителям Башкирии обойдется Масленица в 2023 году
Сегодня, 02:00
Раскрыта компания, которая будет следить за ЦУРом в Уфе, чтобы он не сполз с холма
Сегодня, 10:00
Названы самые опасные для жизни младенцев районы в Башкирии
Сегодня, 08:29
«Я бы подвинулся»: Хабиров заявил, что готов отдать свой кабинет в Уфе
Сегодня, 07:46