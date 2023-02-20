Жителям Башкирии напомнили о короткой рабочей неделе

Так, праздничная дата в этом году выпадает на четверг, пятница при этом также объявлена нерабочим днем. Как пояснили в Гострудинспекции, это связано с тем, что выходной с воскресенья 1 января перенесён на пятницу 24 февраля. Таким образом, выходные на этой неделе продлятся с четверга по воскресенье.