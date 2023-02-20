Жителям Башкирии напомнили о короткой рабочей неделе

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В региональной Гострудинспекции напомнили о том, что текущая рабочая неделя будет короткой. Жителей республики в связи с празднованием Дня защитника Отечества ожидают четыре выходных дня.
Так, праздничная дата в этом году выпадает на четверг, пятница при этом также объявлена нерабочим днем. Как пояснили в Гострудинспекции, это связано с тем, что выходной с воскресенья 1 января перенесён на пятницу 24 февраля. Таким образом, выходные на этой неделе продлятся с четверга по воскресенье.
Отмечается, что в среду, 22 февраля, продолжительность рабочего дня сократится на один час.
Ранее Правительство Российской Федерации определило график рабочих и выходных дней 2023 год. Подробнее ознакомиться с графиком можно здесь.