Жители Уфы требуют расселить дом, признанный аварийным десять лет назад

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
В Уфе жители дома, признанного аварийным десять лет назад, не могут добиться расселения. Следственный комитет проводит проверку по факту непринятии мер к расселению жильцов из аварийного дома.
Сообщается, что в доме в микрорайоне «Черниовка» гниет крыша, со стен осыпается штукатурка, а полы покрывают трещины.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин сложившейся ситуации, а также полноты принимаемых мер органами местного самоуправления. В ходе проверки должностным лицам муниципалитета будет дана правовая оценка.