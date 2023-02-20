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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Жители Уфы требуют расселить дом, признанный аварийным десять лет назад

20 февраля 2023, 16:38
Фото: 1MI
Со стен дома осыпается штукатурка и полы покрылись трещинами

В Уфе жители дома, признанного аварийным десять лет назад, не могут добиться расселения. Следственный комитет проводит проверку по факту непринятии мер к расселению жильцов из аварийного дома.

Сообщается, что в доме в микрорайоне «Черниовка» гниет крыша, со стен осыпается штукатурка, а полы покрывают трещины.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин сложившейся ситуации, а также полноты принимаемых мер органами местного самоуправления. В ходе проверки должностным лицам муниципалитета будет дана правовая оценка.

#Азамат Нухов#Город
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