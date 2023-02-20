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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Завтра в Башкирии ожидаются снегопад и потепление до -1 градуса

20 февраля 2023, 04:34
Фото: 1MI
Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Завтра, 21 февраля, в Башкирии ожидается снегопад и потепление до -1 градуса.

Как уточняют синоптики, интенсивный снегопад прогнозируются днем по югу Башкирии. В остальной части республики небольшие осадки усилятся до умеренных.

Температура воздуха днем поднимется до -1…-6 градусов. Ночью однако столбик термометра покажет -9…-14 градусов, местами температура понизится до -19 градусов.

Кроме того, на дорогах образуются снежные заносы и накаты, местами ожидается и гололед.

#Элина Сайфранова
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