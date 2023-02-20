Завтра в Башкирии ожидаются снегопад и потепление до -1 градуса

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Завтра, 21 февраля, в Башкирии ожидается снегопад и потепление до -1 градуса.
Как уточняют синоптики, интенсивный снегопад прогнозируются днем по югу Башкирии. В остальной части республики небольшие осадки усилятся до умеренных.
Температура воздуха днем поднимется до -1…-6 градусов. Ночью однако столбик термометра покажет -9…-14 градусов, местами температура понизится до -19 градусов.
Кроме того, на дорогах образуются снежные заносы и накаты, местами ожидается и гололед.