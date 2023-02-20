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Posted Сегодня, 19:56

Published Сегодня, 19:56

Modified Сегодня, 19:57

Updated Сегодня, 19:57

Волкановски – о бое с Махачевым: Я мог сделать больше

Сегодня, 19:56
Австралийский боец ММА Алекс Волкановски спокойно отнесся к решению судей отдать победу россиянину Исламу Махачеву.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу лиги, Волкановски считает, что сам виноват в своем поражении.

«Я мог сделать больше. Поэтому я собираюсь винить только себя», – отметил Волкановски.

Напомним, пятираундовый поединок, прошедший на турнире UFC 284, завершился в пользу россиянина со счетом 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, австралиец лишился первой строчки в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса. Теперь этот статус принадлежит Махачеву.

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