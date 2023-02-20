Волкановски – о бое с Махачевым: Я мог сделать больше

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу лиги, Волкановски считает, что сам виноват в своем поражении.
«Я мог сделать больше. Поэтому я собираюсь винить только себя», – отметил Волкановски.
Напомним, пятираундовый поединок, прошедший на турнире UFC 284, завершился в пользу россиянина со счетом 48:47, 48:47, 49:46.
Таким образом, австралиец лишился первой строчки в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса. Теперь этот статус принадлежит Махачеву.