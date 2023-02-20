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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Ветеринар Галкин раскрыл основные причины отказа кошек от еды

Сегодня, 09:41
Если кошка отказывается от еды, это может свидетельствовать о каком-либо недуге. При длительном голодании у животного могут возникнуть проблемы со здоровьем, в первую очередь – с печенью.

Ветеринар Богдан Галкин рассказал NEWS.ru о наиболее распространенных причинах отказа кошек от еды. В первую очередь специалист обратил внимание на такие факторы, как стресс, отравление бытовой химией или заражение глистами. Частыми причинами потери аппетита также являются смена рациона и кишечная непроходимость из-за проглоченного инородного предмета или большого количества шерсти.

Кошки часто отказываются от еды, если плохо себя чувствуют. При этом у них наблюдается повышенное слюноотделение, покраснение десен, специфический запах изо рта.

Отказ от еды может быть симптомом вирусного заболевания, которое можно определить по вялости питомца, выделений из глаз и носа, кашлю и чиханию. Голодовка является и опасным проявлением проблем с желудочно-кишечным трактом. Об этом можно догадаться по рвоте, нарушении стула у животного и его дистрофии.

Все эти симптомы требуют незамедлительного обращения к ветеринару, который направит на диагностику и назначит по ее результатам походящее лечение.

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