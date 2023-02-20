Ветеринар Галкин раскрыл основные причины отказа кошек от еды

Отказ от еды может быть симптомом вирусного заболевания, которое можно определить по вялости питомца, выделений из глаз и носа, кашлю и чиханию. Голодовка является и опасным проявлением проблем с желудочно-кишечным трактом. Об этом можно догадаться по рвоте, нарушении стула у животного и его дистрофии.