В смертельной аварии в Ленобласти участвовали три машины

Из четырёх погибших один оказался четырёхлетним ребёнком. Ещё трое участников ДТП сейчас находятся в Выборгской больнице. Имеются сведения о том, что находившегося в одном из автомобилей младенца в медучреждение доставили не врачи, а проезжавшие мимо люди. В настоящее время он находится в реанимации. Согласно предварительным данным вся семья малыша мертва.