В смертельной аварии в Ленобласти участвовали три машины

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Как сообщает газета “Известия”, со ссылкой на свидетельство очевидца, третьей машиной, участвовавшей в аварии, был внедорожник.
Свидетель утверждает, что не видел столкновения двух первых автомобилей, но заметил выехавший из-за поворота внедорожник, водитель которого не смог вовремя снизить скорость “и прям напрямую между этих машин и выехал”.
Из четырёх погибших один оказался четырёхлетним ребёнком. Ещё трое участников ДТП сейчас находятся в Выборгской больнице. Имеются сведения о том, что находившегося в одном из автомобилей младенца в медучреждение доставили не врачи, а проезжавшие мимо люди. В настоящее время он находится в реанимации. Согласно предварительным данным вся семья малыша мертва.