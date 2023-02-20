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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В смертельной аварии в Ленобласти участвовали три машины

Сегодня, 12:55
Согласно уточнённым данным, в аварии между Выборгом и посёлком Советский, в которой погибли 5 человек, участвовали 3, а не 2 автомобиля.

Как сообщает газета “Известия”, со ссылкой на свидетельство очевидца, третьей машиной, участвовавшей в аварии, был внедорожник.

Свидетель утверждает, что не видел столкновения двух первых автомобилей, но заметил выехавший из-за поворота внедорожник, водитель которого не смог вовремя снизить скорость “и прям напрямую между этих машин и выехал”.

Из четырёх погибших один оказался четырёхлетним ребёнком. Ещё трое участников ДТП сейчас находятся в Выборгской больнице. Имеются сведения о том, что находившегося в одном из автомобилей младенца в медучреждение доставили не врачи, а проезжавшие мимо люди. В настоящее время он находится в реанимации. Согласно предварительным данным вся семья малыша мертва.

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