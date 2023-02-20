Жителей Башкирии защитят от переплаты за «коммуналку»

Разумеется наказывать нерадивых поставщиков коммунальных услуг в соответствии с проектом закона полагается рублем. Если должностное лицо нарушит срок уплаты штрафа — выплатит 4-5 тысяч рублей, юрлицо уплатит уже в 10 раз больше –40-50 тысяч рублей. Штрафы куда более крупного размера будут полагаться за неуплату штрафа в течение более двух месяцев после обращения собственника — 20 тысяч рублей для должностных лиц и 150 тысяч — для юридических. За повторные правонарушения штрафы выше: 30 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч — для юрлиц.