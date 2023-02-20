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Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Жителей Башкирии защитят от переплаты за «коммуналку»

20 февраля 2023, 06:49
Фото: 1MI
Проект федерального закона предусматривает изменения в Кодекс РФ об Административных правонарушениях.

Инициатива башкирских парламентариев по защите граждан от завышенных счетов уже готова. Разработанному проекту федерального закона предстоит пройти одобрения правительства РФ, после получения заключения от которого документ рассмотрит уже Государственная Дума.

Как сообщает пресс-служба Курултая Башкирии проект закона от башкирских депутатов будет направлен на то, чтобы виновные в завышении стоимости жилищно-коммунальных услуг могли привлекаться к ответственности и к выплате штрафов, которые на сегодняшний день из-за «спящей» правовой нормы можно игнорировать продолжительное время «и ничего ему за это не будет». Хотя по ныне действующему закону, сторона виновная в завышении ЖКУ должна выплатить потерпевшим от своих действий штраф в половину переплаты.

— Можно решить вопрос в судебном порядке, но в суд люди не обращаются, поскольку в большинстве случаев речь идет о двух-трех тысячах рублей, а судебные расходы составляют 15–30 тысяч — приводит пресс-служба регионального парламента слова спикера Константина Толкачева.

Разумеется наказывать нерадивых поставщиков коммунальных услуг в соответствии с проектом закона полагается рублем. Если должностное лицо нарушит срок уплаты штрафа — выплатит 4-5 тысяч рублей, юрлицо уплатит уже в 10 раз больше –40-50 тысяч рублей. Штрафы куда более крупного размера будут полагаться за неуплату штрафа в течение более двух месяцев после обращения собственника — 20 тысяч рублей для должностных лиц и 150 тысяч — для юридических. За повторные правонарушения штрафы выше: 30 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч — для юрлиц.

Предлагает законопроект наказание для поставщиков, нарушающих правила регулярно и злостно, не только рублем, но и дисквалификацией. Больше трех подобных нарушений равняются дисквалификации такого поставщика на срок от года до 3 лет.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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