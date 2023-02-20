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В Башкирии умерли 153 младенца: названы причины смерти

20 февраля 2023, 07:50
Фото: 1MI
Об этом сообщает замминистра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин.

В Башкирии за 12 месяцев 2022 года умерли 153 ребенка до одного года, что на 67 детей меньше в сравнении с 2021 годом. Об этом в ходе оперативного совещания заявил замминистра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин.

По данным чиновника, показатель младенческой смертности в 2022 году составил 4,2 на 1000 родившихся детей. В 2021 году показатель составлял 5,6.

Основная причина младенческой смертности в республике в 2022 году — отдельные состояния перинатального периода (83 ребенка), далее врожденные аномалии (21 ребенок), болезни нервной системы (8 младенцев), инфекционные и паразитарные заболевания (7 младенцев), внешние причины (4 младенца), COVID-19 (3 младенца), болезни органов дыхания (2 ребенка), из-з новообразований и болезни системы кровообращения в прошлом году погибло по одному ребенку.

Отмечается, что смерть детей до одного года не была зарегистрирована в 17 муниципалитетах Башкирии.

#Элина Сайфранова
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