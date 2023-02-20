В Башкирии умерли 153 младенца: названы причины смерти

В Башкирии за 12 месяцев 2022 года умерли 153 ребенка до одного года, что на 67 детей меньше в сравнении с 2021 годом. Об этом в ходе оперативного совещания заявил замминистра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин.