В Башкирии родственники погибших участников СВО будут работать в центре поддержки

Отмечается, что содействие центру родственники оказывают бесплатно - на общественных началах. Кроме того, военком Башкирии Михаил Блажевич и министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова заявили о готовности направить в центры по одному представителю по профильным направлениям.