В Башкирии родственники погибших участников СВО будут работать в центре поддержки

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Родные погибших в специальной военной операции работают в Центре поддержки участников СВО и членов их семей в Стерлитамаке. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания заявил мэр города Рустем Газизов.
Отмечается, что содействие центру родственники оказывают бесплатно - на общественных началах. Кроме того, военком Башкирии Михаил Блажевич и министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова заявили о готовности направить в центры по одному представителю по профильным направлениям.