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Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Башкирии родственники погибших участников СВО будут работать в центре поддержки

20 февраля 2023, 07:30
Фото: 1MI
Работать они будут на общественных началах.

Родные погибших в специальной военной операции работают в Центре поддержки участников СВО и членов их семей в Стерлитамаке. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания заявил мэр города Рустем Газизов. 

Отмечается, что содействие центру родственники оказывают бесплатно - на общественных началах. Кроме того, военком Башкирии Михаил Блажевич и министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова заявили о готовности направить в центры по одному представителю по профильным направлениям. 

#Элина Сайфранова
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