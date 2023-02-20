В Башкирии экс-директора колледжа осудили на шесть лет строгого режима за взятки

Сообщается, что злоумышленник оказывал давление на подчинённых, в частности он угрожал увольнением одной из сотрудниц. Так, мужчина потребовал у сотрудницы колледжа 60 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч рублей бывший руководитель колледжа он потребовал с других подчиненных.