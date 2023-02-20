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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Башкирии экс-директора колледжа осудили на шесть лет строгого режима за взятки

20 февраля 2023, 14:29
Фото: 1MI
Также ему предстоит выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей

В Сибае экс-директора колледжа приговорили к шести годам тюремного заключения в колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Мужчину признали виновным в получении взятки путем вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что злоумышленник оказывал давление на подчинённых, в частности он угрожал увольнением одной из сотрудниц. Так, мужчина потребовал у сотрудницы колледжа 60 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч рублей бывший руководитель колледжа он потребовал с других подчиненных.

В настоящий момент подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления. Наряду с тюремным заключением и штрафом суд постановил запретить мужчине в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.

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#Азамат Нухов
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