Раскрыта компания, которая будет следить за ЦУРом в Уфе, чтобы он не сполз с холма

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Геотехнический мониторинг здания ЦУРа в Уфе будет осуществлять ООО «Геоплюс». Стоимость работ составила 2 774 880 рублей при начальной стоимости контракта 2 952 000 рублей. Об этом сообщается на портале Госзакупок.
Согласно техзаданию, компании предстоит провести воздушное лазерное сканирование для создания цифровой модели местности, наблюдать за вертикальными и горизонтальными перемещениями инженерных коммуникаций в зоне влияния объекта, за вертикальными и горизонтальными смещениями объекта и его креном, а также перемещениями массива грунта. Работы будет необходимо выполнить до 20 декабря 2025 года.
Отметим, что здание ЦУРа, открытое в 2021 году, располагается на склоне реки Белой неподалеку от здания Правительства РБ. Стоимость строительства составила около 1 млрд руб.
Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Геоплюс» зарегистрировано 18 мая 2005 года в Уфе. Учредителем компании выступает Айдар Нафиков. По итогам 2021 года выручка компании составила 6,6 миллиона рублей, а убыток — 5,1 миллиона рублей. Основной вид деятельности компании — землеустройство. Ранее ООО «Геоплюс» являлась поставщиком в 13 государственных контрактах на сумму 16 174 268 руб.