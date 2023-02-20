Раскрыта компания, которая будет следить за ЦУРом в Уфе, чтобы он не сполз с холма

Согласно техзаданию, компании предстоит провести воздушное лазерное сканирование для создания цифровой модели местности, наблюдать за вертикальными и горизонтальными перемещениями инженерных коммуникаций в зоне влияния объекта, за вертикальными и горизонтальными смещениями объекта и его креном, а также перемещениями массива грунта. Работы будет необходимо выполнить до 20 декабря 2025 года.