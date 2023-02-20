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Раскрыта компания, которая будет следить за ЦУРом в Уфе, чтобы он не сполз с холма

20 февраля 2023, 10:00
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
Стоимость контракта составила 2,7 миллиона рублей

Геотехнический мониторинг здания ЦУРа в Уфе будет осуществлять ООО «Геоплюс». Стоимость работ составила 2 774 880 рублей при начальной стоимости контракта 2 952 000 рублей. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, компании предстоит провести воздушное лазерное сканирование для создания цифровой модели местности, наблюдать за вертикальными и горизонтальными перемещениями инженерных коммуникаций в зоне влияния объекта, за вертикальными и горизонтальными смещениями объекта и его креном, а также перемещениями массива грунта. Работы будет необходимо выполнить до 20 декабря 2025 года.

Отметим, что здание ЦУРа, открытое в 2021 году, располагается на склоне реки Белой неподалеку от здания Правительства РБ. Стоимость строительства составила около 1 млрд руб.

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Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Геоплюс» зарегистрировано 18 мая 2005 года в Уфе. Учредителем компании выступает Айдар Нафиков. По итогам 2021 года выручка компании составила 6,6 миллиона рублей, а убыток — 5,1 миллиона рублей. Основной вид деятельности компании — землеустройство. Ранее ООО «Геоплюс» являлась поставщиком в 13 государственных контрактах на сумму 16 174 268 руб.

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#Азамат Нухов#Город#Общество
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