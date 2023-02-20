Прокуратура отсудила у мэрии Уфы квартиру для 98-летнего ветерана ВОВ

Не так давно счастливо завершилась эпопея семьи Марата Закирова, многодетного отца, который с супругой Сириной воспитывает в том числе и ребенка с инвалидностью. На протяжении долгих лет мужчина боролся за положенное благоустроенное, а не любое жилье, обращаясь в СМИ и с завидным упорством обивающего пороги инстанций. На его ситуацию внимание обратил даже Александр Бастрыкин, также записывали Закировы и обращение к президенту РФ Владимиру Путину.