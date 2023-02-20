Прокуратура отсудила у мэрии Уфы квартиру для 98-летнего ветерана ВОВ

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о результатах прокурорской проверки, инициированной по сообщениям в СМИ. Передвигающийся на коляске инвалид Великой Отечественной войны из Уфы состоял на учете как нуждающийся в жилье, и ему жилье полагалось вне очереди, однако администрация города свои обязательства перед ветераном выполнять не спешила.
Прокуратура собрала доказательную базу и обратилась в суд с требованием предоставить 98-летнему ветерану благоустроенное жилье, как того требует закон, суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Однако решение суда в законную силу еще не вступило, а значит мэрия может и обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции.
Напомним, это не первый случай нарушения жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны. В конце прошлого года Mkset публиковал историю о том как жительнице города Туймазы после расселения ее дома в центре предложили крайне не обустроенное жилье, которое несколько «преобразилось» после того, как отсутствие стен, полов и элементарных сантехнических коммуникаций и удобств внучка ветерана показала на странице у главы Башкирии.
Вскоре после публикации ужасающих фото в горадминистрации показали как в квартире появились обои, при том что полы как были бетонными, так такими и остались, без какого либо покрытия, не появился в квартире даже унитаз. Правами ветерана на жилье заинтересовались в прокуратуре Башкирии, дело на контроль взял и глава Следкома Башкирии.
Не только ветераны в Башкирии сталкиваются с нарушением жилищных прав, и сталкиваются и борются с ними семьи детей-инвалидов и дети-сироты, которым по наступлению совершеннолетия положено жилье от государства.
Не так давно счастливо завершилась эпопея семьи Марата Закирова, многодетного отца, который с супругой Сириной воспитывает в том числе и ребенка с инвалидностью. На протяжении долгих лет мужчина боролся за положенное благоустроенное, а не любое жилье, обращаясь в СМИ и с завидным упорством обивающего пороги инстанций. На его ситуацию внимание обратил даже Александр Бастрыкин, также записывали Закировы и обращение к президенту РФ Владимиру Путину.
Недавно в поле зрения федерального следкома попала история еще одной семьи с ребенком-инвалидом из Туймазов. Семья лишилась земельного участка под домом и сейчас борется за него.