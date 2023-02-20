Огурцы по цене ананаса, младенческая смертность и портрет первого президента

Глава Башкирии Радий Хабиров Ради заявил о своей готовности оставить свой кабинет для размещения центра поддержки участников СВО и членов их семей. По словам Хабирова, у него есть огромный кабинет в здании исполком «Единой России», где у него проводятся лишь рабочие мероприятия. Глава республики отметил, что там «довольно большие площади», а сам он готов «подвинуться», чтобы разместить волонтеров.