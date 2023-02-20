Огурцы по цене ананаса, младенческая смертность и портрет первого президента

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Глава Башкирии Радий Хабиров Ради заявил о своей готовности оставить свой кабинет для размещения центра поддержки участников СВО и членов их семей. По словам Хабирова, у него есть огромный кабинет в здании исполком «Единой России», где у него проводятся лишь рабочие мероприятия. Глава республики отметил, что там «довольно большие площади», а сам он готов «подвинуться», чтобы разместить волонтеров.
Геотехнический мониторинг здания ЦУРа в Уфе будет осуществлять ООО «Геоплюс». Стоимость работ составила 2 774 880 рублей при начальной стоимости контракта 2 952 000 рублей. Согласно техзаданию, компании предстоит провести воздушное лазерное сканирование для создания цифровой модели местности, наблюдать за вертикальными и горизонтальными перемещениями инженерных коммуникаций в зоне влияния объекта, за вертикальными и горизонтальными смещениями объекта и его креном, а также перемещениями массива грунта. Работы будет необходимо выполнить до 20 декабря 2025 года.
Власти Башкирии назвали муниципалитеты с наиболее высокими показателями младенческой смертности по итогам прошлого года. Всего за 2022 год, в республике умерло 153 ребенка в возрасте до одного года. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Архангельском, Буздякском, Татышлинском, Балтачевском, Бурзянском, Баймакском, Федоровском, Аскинском районах, а также в городах Агидель и Межгорье.
Жители Башкирии этой зимой все чаще стали жаловаться на невероятно высокие цены на огурцы, которые, казалось бы, выращивают совсем рядом. Однако ценник на привычный для российского стола овощ, как пишут жители республики, «ломят» так, будто везут «из-за бугра». Mkset сравнил, как различаются цены на огурцы и экзотические фрукты в разных торговых сетях республики.
Художница из Башкирии нарисовала портрет Муртазы Рахимова карте республики, будто заштриховывая контурную карту республики. Видео процесса своей работы художница опубликовала в своей социальной сети ВКонтакте. Увидеть, как создавался портрет первого президента республики, можно здесь.